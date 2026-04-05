試合後にはブーイング。広島、またも勝てず...無念の４連敗。ホームで福岡に０−１敗戦
これでPK戦負けなしの４連敗だ。
サンフレッチェ広島は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でアビスパ福岡とホームで対戦した。
16分に橋本悠の得点で先制を許す。１点ビハインドで迎えた後半、さらに攻勢を強めたが、最後までゴールを奪えず。そのまま０−１で敗れた。
リーグ戦で最後に勝利したのは、３月14日のガンバ大阪戦（２−０）。その後は黒星を重ねて、福岡戦でもトンネルを抜け出せなかった。試合後にはエディオンピースウイング広島にブーイングが鳴り響いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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サンフレッチェ広島は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でアビスパ福岡とホームで対戦した。
16分に橋本悠の得点で先制を許す。１点ビハインドで迎えた後半、さらに攻勢を強めたが、最後までゴールを奪えず。そのまま０−１で敗れた。
リーグ戦で最後に勝利したのは、３月14日のガンバ大阪戦（２−０）。その後は黒星を重ねて、福岡戦でもトンネルを抜け出せなかった。試合後にはエディオンピースウイング広島にブーイングが鳴り響いた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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