シーズン終盤となった女子サッカーSOMPO WEリーグ。アルビレックス新潟レディースは5日、サンフレッチェ広島レジーナと対戦しました。リーグ6位の新潟は、順位が一つ上の広島をホームに迎えました。先手を取ったのは新潟。前半21分、滝川のパスを受けた園田がクロスをあげるとゴール前の山本が押し込みました！後半、広島の攻撃の圧力が高まりますが、粘り強い守備でゴール