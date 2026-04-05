大阪府の吉村洋文知事が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。【写真】海をモチーフにしたマントを深く被った吉村洋文知事11月に大阪府で初めて開催する「全国豊かな海づくり大会」のPRステージに登場した吉村知事。「大阪湾」の魅力を発信するために、海をモチーフにしたマントを羽織って登場した吉村知事。フードを深くかぶり、誰かも分からない姿からトップで