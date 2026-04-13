マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に毎年大人気のミニカー「トミカ」が登場。大人気のはたらくクルマや、新型車GR GT3などマクドナルドオリジナルの手転がしで遊べる「トミカ」が、ひみつのおもちゃ1種を含む全9種類展開されます☆ マクドナルド ハッピーセット「トミカ」 価格：510円(税込)〜販売期間：2026年4月10日(金)〜約5週間(予定)第1弾：2026年4月10日(金)〜4月23日(木)「トミカ」の