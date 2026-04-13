マクドナルドの人気メニュー「ハッピーセット」に毎年大人気のミニカー「トミカ」が登場。

大人気のはたらくクルマや、新型車GR GT3などマクドナルドオリジナルの手転がしで遊べる「トミカ」が、ひみつのおもちゃ1種を含む全9種類展開されます☆

マクドナルド ハッピーセット「トミカ」

価格：510円(税込)〜

販売期間：2026年4月10日(金)〜約5週間(予定)

第1弾：2026年4月10日(金)〜4月23日(木) 「トミカ」のおもちゃ全4種

第2弾：2026年4月24日(金)〜5月7日(木) 「トミカ」の「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種

第3弾：2026年5月8日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃなどが配布される場合があります

※おもちゃは選べません

種類：「トミカ」のおもちゃ8種＋ひみつのおもちゃ1種の全9種

販売時間：全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

マクドナルドから、人気のはたらくクルマや、新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなどの8種とひみつのおもちゃ1種の、全9種が展開されるハッピーセット「トミカ」が2026年も登場。

手転がしで遊べるほか、さまざまな仕掛けが楽しめます。

「ハッピーセットバス」のレバーを上下に動かしたり、トラックの荷台のハンバーガーを載せたり取ったりして遊ぶことで、図形や空間の認識を高める遊びが楽しるのも特徴。

また救急車や消防車などのはたらくクルマを使った“ごっこ遊び”では、「この車が出動したら、どんなお仕事をするのかな？」と考えることでさまざまな職業に関心を抱く社会性が育まれます。

「トミカ」が走る道を思い浮かべ、街を創造する遊びを広げられるおもちゃばかりです。

また、ハッピーセットオリジナルの「GR GT3」を子どもがイマジネーションの世界で遊ぶ様子を描いた特別動画「DREAM MATCH」を公開中。

本格レースの世界で躍動する子どもたちと2台の「GR GT3」

子どもたちの夢が作り出すドラマを描く動画です。

ハッピーセット「トミカ」第1弾

販売期間：2026年4月10日(金)〜4月23日(木)

種類：「トミカ」のおもちゃ全4種

はしご付消防車やタウンエース、パトカー、レーシングカーが登場する第1弾。

梯子が回転したり、トランクが開閉するギミックも付いています。

日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)

真っ赤なボディがインパクト大な「日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)」

はしごを回転させたり、動かすことができます。

トヨタ タウンエース ハンバーガーカー

マクドナルドカラーに仕上げられた「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」

トレイを模した荷台に乗っているハンバーガーは取り外し可能です。

日産 スカイライン パトロールカー

定番人気の「日産 スカイライン パトロールカー」もラインナップ。

トランクを開閉することができるのもポイントです。

GR GT3

新型車である「GR GT3」もハッピーセットのおもちゃとして登場。

2025年12月に公開された新型レーシングカーです。

※開発車両のため、最終仕様と異なる可能性があります

ハッピーセット「トミカ」第2弾

発売日：2026年4月24日(金)〜5月7日(木)

種類：「トミカ」の「ひみつのおもちゃ」1種を含む全5種

巨大サメを乗せたトラックや救急車、レッカー車も登場する第2弾。

「ハッピーセット」をイメージした「トミカ」もラインナップされます。

日野プロフィア メガロドン搬送車

「日野プロフィア メガロドン搬送車」は、巨大サメ「メガロドン」を搬送するトラックのおもちゃ。

メガロドンは手で左右に動かすことができます。

※メガロドンは取り外しできません

日産 NV350 キャラバン 救急車

後ろのドアを開くことができる「日産 NV350 キャラバン 救急車」

ドアを開くことで、救急車内部のデザインを見ることができます。

マクドナルド ハッピーセットバス

ポップなデザインに仕上げられた「マクドナルド ハッピーセットバス」

車体右側面のレバーを上下に動かすと、バスの天井からハッピーセットボックスが現れたり、隠れたりします。

トヨタ ダイナ レッカー車

ライトブルーのボディがかっこいい「トヨタ ダイナ レッカー車」

荷台のアームをおろし、他の車の前輪をセットすることでレッカーしながら走らせることができます。

ひみつのおもちゃ

第2弾には「ひみつのおもちゃ」1種も展開。

どんなおもちゃなのかは開封するまでのお楽しみです。

ハッピーセット「トミカ」第3弾

第3弾：2026年5月8日(金)〜

5月8日より提供が開始される、ハッピーセット「トミカ」の第3弾。

第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つが配布されます。

ミカ「GR GT3」の白熱のサーキットストーリーが楽しめるスペシャルムービー「GR GT3 “DREAM MATCH”」

公開期間：2026 年4 月3日(金)12:00〜

公開先：GAZOO Racing 公式YouTube

子どもたちのイマジネーションの世界を舞台に、2台の「GR GT3」が白熱のレースを繰り広げるスペシャルムービー「GR GT3 “DREAM MATCH”」を公開中。

黒き「GR GT3」を駆るチャレンジャー「Team GR」と、ゴールドに輝く絶対王者の証「Team McDonald’s」

スタート直後の波乱、驚異の追い上げを経て、勝負はデッドヒートの末ほぼ同時にゴールします。

ゴール後は勝敗を超え、仲良く笑顔でハッピーセットを分かち合うムービーです。

「GR GT3 ラッピングデザインコンテスト」募集開始

募集開始日：2026年4月10日(金)

募集サイト：GR公式X

コラボレーションを記念し、GR公式X にて「GR GT3 ラッピングデザインコンテスト」を開催。

コンテストでは、GRオリジナルのGR GT3ぬりえをベースに、“夢のラッピングデザイン”が自由に表現できます。

ラッピングとは、クルマのボディ全体または一部に、さまざまな色や模様、素材の薄いフィルムを貼り付け、デザインを施す手法です。

週末プレゼント

対象日・プレゼント品：

・2026年4月11日(⼟)・12日(日)：トミカスペシャルDVD2026

・2026年4月25日(⼟)・26日(日)：トミカ プレイングシート＆GRポスター

プレゼント対象：ハッピーセット「トミカ」を購入された方

週末プレゼントとして、4月11日・12日の2日間｢トミカスペシャルDVD2026｣を数量限定でプレゼント。

さらに、4月25日・26日の2日間は｢トミカ プレイングシート＆GRポスター｣が数量限定でプレゼントされます。

｢トミカスペシャルDVD2026｣はさまざまな車が登場するハッピーセットオリジナルのDVD、｢トミカ プレイングシート＆GRポスター｣は、表は街並みが描かれたプレイングシート、

裏はマクドナルドオリジナルデザインの「GR GT3」のハッピーセットとTOYOTA GAZOO Racingのコラボレーションポスターです。

大人気のはたらくクルマや新型車GR GT3などマクドナルドオリジナルの手転がしで遊べる「トミカ」

マクドナルドにて2026年4月10日より順次販売される、ハッピーセット「トミカ」の紹介でした☆

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🄫 ＴＯＭＹ 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

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