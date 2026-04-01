「わかっていました」智辯学園（奈良）の選手全員がそう言った。智辯学園を下し、４年ぶり５度目の選抜優勝を飾った大阪桐蔭photo by Yoshiyuki Ohtomo【決勝戦でも積極策で好機演出】わかっていたのは、大阪桐蔭の作戦のことだ。送りバントが予想される場面でヒットエンドランはもちろん、バスターエンドランもやってくる。準々決勝の英明（香川）戦の８回裏無死一塁で４番の谷渕瑛仁（えいと）がバスターエンドランをやっ