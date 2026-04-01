「わかっていました」

智辯学園（奈良）の選手全員がそう言った。



智辯学園を下し、４年ぶり５度目の選抜優勝を飾った大阪桐蔭 photo by Yoshiyuki Ohtomo





【決勝戦でも積極策で好機演出】

わかっていたのは、大阪桐蔭の作戦のことだ。送りバントが予想される場面でヒットエンドランはもちろん、バスターエンドランもやってくる。準々決勝の英明（香川）戦の８回裏無死一塁で４番の谷渕瑛仁（えいと）がバスターエンドランをやっていたこともあり、頭には入っていた。

智辯学園の小坂将商（まさあき）監督は言う。

「外せのサインは決めてました」

決勝戦でも、大阪桐蔭の西谷浩一監督は変わらず積極的に仕掛けてきた。

１回表、先頭の仲原慶二が内野安打で出塁すると、２番・中西佳虎（けいと）の３球目（カウント１−１）にヒットエンドランを敢行。たまたまカーブが抜けてボール球となったため結果はサードゴロ（走者は二進）に終わったが、簡単に送りバントに頼らない姿勢は明らかだった。

２度目は３回表。１点をリードする大阪桐蔭は、先頭の中西が死球で出塁する。３番・内海竣太は初球をバントの構えで見送り（ストライク）、つづく２球目だった。一塁走者の中西がスタートを切ると、内海はバントの構えからヒッティングに切り替えるバスターエンドラン。117キロのスライダーを強引に引っ張り、打球はライト前へと転がった。

無死一、二塁となり、打席には４番・谷渕。１ボールからの２球目にバントを試みるもファウルとなると、つづく３球目はバントの構えからバットを立て、思いきり引っ張った。打球はライト後方へのフライとなり二塁走者が三塁へ進み、一死一、三塁とチャンスを広げた。結果的に、つづく藤田大翔の適時二塁打を呼び込んだ。

そして３度目のエンドランは７回表。智辯学園が逢坂悠誠の本塁打で追いついた直後の攻撃だった。

先頭の中島斉志（なるし）が安打で出塁すると、１番・仲原は送りバントの構えを見せる。初球をバントの構えで見送り（ボール）、つづく２球目だった。中島がスタートを切ると、仲原はバントの構えからヒッティングに切り替える。打球はセンター前へ転がり、無死一、二塁。ここでもバスターエンドランで好機を広げた。

この後、中西のバント安打、押し出し、黒川虎雅（たいが）の安打などで一挙４点。実質的に、この回で勝負は決まった。

【早いカウントからの仕掛け】

この試合、大阪桐蔭は無死一塁の場面が４度（１、３、７、８回）あったが、いずれも送りバントは選択しなかった（８回表は２度バスターエンドランを仕掛け、ファウルと空振りによる三振併殺に終わった）。

いずれの仕掛けも３球目以内（ファウル後に再度仕掛けた８回を除く）と、早いカウントでの攻撃が徹底されていた。にもかかわらず、智辯学園バッテリーは一度もピッチドアウトしなかった。

明確にボールを外したのは、５回表二死一塁、５番・藤田への３球目のみだった。たとえ相手が仕掛けてこなかったとしても、ピッチドアウトをすれば相手はサインを出しづらくなることもある。

エンドランを警戒していたにもかかわらず、なぜ外さなかったのか。小坂監督はこう語る。

「外そうとは思っていましたが、杉本の初球が抜けて高めに浮く場面が多かったでしょう。そこで次の球を外してしまうと、カウントが悪くなってしまう。結果的に、その次の球でやられてしまいました。打球もうまく転がり、すべて後手に回ってしまいました」

智辯学園の捕手・角谷哲人はこう言った。

「ベンチからの指示があれば、とは思っていました。西谷監督やランナーの動きを見ながら対応していたのですが......。自分が『来る』と感じていたタイミングではなかったんです。『ここで仕掛けてくるのか』とは思わず、バントかと思ってカウント球を投げさせてしまった。（杉本）真滉の球でしたし、きれいに決まるとは思っていなかった部分もあります。ホンマにうまかったです」

【強気な作戦に徹した理由】

だが、"ヒント"はあった。打者の構え（スタンス）である。

３回の内海は初球、左足（後ろ足）を大きくクロスさせていたが、２球目はクロスさせていなかった。７回の仲原は初球、左足（前足）を大きく開いたオープンスタンスで構えていたが、２球目は開かず、スクエアに近い形で構えていた。

智辯学園にも、その"ヒント"に気づいていた選手はいた。セカンドの志村叶大（かなた）だ。

「（仲原は）１球目はスタンスが開いていたのに、２球目は開いていなかった。バスターだなと思い、（バントシフトの時よりも）二塁ベース寄りに守ったのですが、打球が想像以上にセンター方向に来て、捕れませんでした」

志村は懸命にダイビングしたものの、わずかに届かず打球はセンター前へ。前の回に同点本塁打で智辯学園に傾いた流れを、再び大阪桐蔭へ引き戻す一打となった。

送りバントを使わなかったことに関して、西谷監督はこう言った。

「春なので、本当の力はない。動かしていくほうが、何か起こるかなと。セオリーなら送りバントを選ぶ場面もありましたが、この日は『みんなで攻めよう』と伝えていました。私のサインで攻めるという意図が伝わればいいと思い、強気なサインを出しました」

内海も仲原も、準々決勝で決めた谷渕も、大阪桐蔭の選手たちは全員がこう言って胸を張った。

「毎日、バスターもエンドランも練習しています」

フライを上げないためのコツを尋ねると、谷渕は「上体や手先だけに頼らず、足で打つ意識を持っています」と語り、仲原も「下半身で打つことを意識しています」と話した。

監督の"強気な"サインに応える準備が整っていた大阪桐蔭。一方で、準備（予測）ができていたようで徹底しきれなかった智辯学園。準備と実行力の差で上回った大阪桐蔭が、決勝無敗の神話を継続し、春夏通算10度目の優勝に輝いた。