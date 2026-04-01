選抜で見つけた「隠れ逸材」たち（前編）第98回選抜高校野球大会は、大阪桐蔭の優勝で幕を閉じた。今大会を振り返り、あらためて思ったことは、前評判の高い逸材たちが多く出場していたことだ。織田翔希(横浜)、末吉良丞、新垣有絃（ともに沖縄尚学）といった昨年の春夏甲子園制覇に貢献した快腕をはじめ、菰田陽生（山梨学院）、吉岡貫介（大阪桐蔭）、杉本真滉（智辯学園）......。とくに、投手に高卒から即プロを狙えるハイ