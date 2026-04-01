【第3回キャラ人気投票 結果発表「1人1キャラ1票のみVer.」】 3月31日 発表 【拡大画像へ】 「葬送のフリーレン」公式Xアカウントは3月31日、「第3回キャラ人気投票」の「1人1キャラ1票のみVer.」の結果を発表。フリーレンが堂々の1位に輝いた。 1人が複数回投票できるランキングでは、一級魔法使いの「ゲナウ」が1位を獲得し、フリーレンは4位となっていた。「1人1キャラ