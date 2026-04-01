「野。良犬」 最初に入隊したJEONGHAN(ジョンハン)の除隊が2026年6月に控えるなど、間もなくデビュー11周年を迎える今、軍白期の真っ只中にいるSEVENTEENのメンバーたち。"13人"の結束はそのままに、ソロやユニット活動を通して、新たな"個"の表現を広げるフェーズを迎えている。そんな中で改めて注目したいのが、"リアル王子"とも称される中国出身メンバー・JUN(ジュン)の俳優としての歩みだ。単独初主演を務めたラブコメデ