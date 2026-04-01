・ＮＹダウ４６３４１．５１（＋１１２５．３７） 高値４６３８３．４０ 安値４５４８０．３０ ・Ｓ＆Ｐ５００６５２８．５２（＋１８４．８０） ・ナスダック総合指数２１５９０．６２（＋７９５．９８） 出所：MINKABU PRESS