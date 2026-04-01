サッカーW杯1次リーグF組紹介【ソルナ（スウェーデン）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の出場権を懸けた欧州予選プレーオフ（PO）は3月31日、各地で決勝が行われ、B組はスウェーデンがポーランドに3―2で競り勝った。2大会ぶり13度目となるW杯では、1次リーグF組第3戦で日本と対戦する。A組はボスニア・ヘルツェゴビナがイタリアと1―1で延長を終え、PK戦を4―1で制して3大会ぶり2度目の出場を決めた