世界の分断・対立が進む中、どう解決策を図っていくか─。戦後築き上げた国際秩序が崩壊する中で、日本の果たすべき役割とは何か。「先進諸国とBRICSどちらとも信頼関係が深いのが日本です。G7とも付き合えるし、新興国とも付き合える」とモンテ・カセム氏。日本は本来、寛容、許容の国。相手の非を責めるのではなく、許容する国だとして、新しい秩序づくりに日本の果たすべき役割は大きいと指摘する。今後の諸課題は。 怯