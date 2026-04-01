いよいよ4月、新年度が始まりましたね！新しい環境や生活リズムの変化で、大人も子どもも少しバタバタしがちなこの季節。そんな時こそ、朝からテンションが上がるような美味しくて華やかな朝食で、1日のエネルギーをしっかりチャージしませんか？今回は、作っている間からワクワクして、一口食べれば元気が湧いてくる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】とろ〜り卵がたまらない！簡単エッグベネディクト