簡単エッグベネディクト おうちで憧れブランチ【材料】（2人分）イングリッシュマフィン 2個<ポーチドエッグ>卵 4個水 1000ml酢 大さじ 2スモークサーモン 8枚アボカド 1/2個レモン汁 小さじ 1<マヨネーズソース>マヨネーズ 大さじ 4牛乳 大さじ 2塩 少々ディル 2枝【作り方】1、イングリッシュマフィンは半分に切り、オーブントースターで5分程度焼く。アボカドは8等分に切り、レモン汁をからめる。2、＜ポーチドエッグ＞を作る。鍋に熱湯を沸かし、酢を加える。ゆるい沸騰状態でかき混ぜて渦をつくり、常温にもどした卵を中央に割り入れて3分ゆで、取り出す。3、ディルは手でちぎり、他の＜マヨネーズソース＞の材料と混ぜ合わせる。4、イングリッシュマフィンにアボカド、スモークサーモン、(2)をのせて、(3)をかける。

簡単時短でホテル風！ふんわりフレンチトースト【材料】（2人分）食パン(5枚切り) 2枚卵 2個砂糖 大さじ 2~3牛乳 200mlバター 10g<ママレードソース>ママレード 大さじ 2~3水 適量【下準備】1、食パンは半分に切る。2、＜ママレードソース＞の材料を、トロッとするまで混ぜる。※ジャムを水で伸ばすだけでソースに！お好みのジャムを使ってOKです。【作り方】1、バットに卵を溶きほぐし、砂糖を入れて混ぜる。さらに牛乳を加えて混ぜ合わせる。※砂糖を溶かすように丁寧に混ぜましょう。2、食パンに(1)を浸し、裏返しながらまんべんなくしみ込ませる。時間は片面30秒位でOK！※浸す時間は30秒位でOKなので、作りたい時にすぐ作れる所がポイント！3、フライパンにバターを入れて溶かし、バターが溶けて 細かな泡になったら(2)を入れる。焼き色がついたら弱火にし、フライパンに蓋をして6〜7分蒸し焼きにする。裏返し、さらに反対側を同様に焼く。※弱火でじっくり蒸し焼きにして、ふんわりとした食感に。4、器に盛り、＜ママレードソース＞をかける。※お好みのフルーツやアイスクリームを添えてもOKです！