4月の新年度スタート！元気をチャージする「気合い朝食」オススメレシピTOP3
いよいよ4月、新年度が始まりましたね！新しい環境や生活リズムの変化で、大人も子どもも少しバタバタしがちなこの季節。
そんな時こそ、朝からテンションが上がるような美味しくて華やかな朝食で、1日のエネルギーをしっかりチャージしませんか？
今回は、作っている間からワクワクして、一口食べれば元気が湧いてくる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】とろ〜り卵がたまらない！簡単エッグベネディクト
堂々の第1位は、休日のブランチや、気合を入れたい新年度の始まりにぴったりな一品！
こんがり焼いたイングリッシュマフィンに、旨味たっぷりのベーコンとポーチドエッグをのせ、特製オランデーズソースをたっぷりとかけて。
ナイフを入れた瞬間、黄身がとろ〜りとあふれ出し、濃厚なソースと絡み合う至福の味わいです。おうちにいながら憧れのカフェ気分を満喫して、最高のスタートを切りましょう！
■【2位以降も絶品ぞろい】新年度の朝を彩る「気合い朝食」の人気レシピ
第2位は、卵液が中までしっかり染み込んだ、ふんわりジュワッととろける食感のフレンチトーストです。
バターの香ばしい匂いが朝から食欲をそそり、一口食べればリッチなホテル風の味わいに！時短のコツを押さえれば、忙しい朝でも手軽に作れますよ。
第3位は、美容と健康に嬉しい栄養がたっぷり詰まった、今大人気のアサイーボウルです。
フルーツのフレッシュな酸味とグラノーラのザクザク食感が楽しく、たった10分で完成するのも嬉しいポイント。さっぱり食べられて、朝からすっきりと元気をチャージできますよ。
■気合い朝食で、新しい季節のスタートダッシュを応援！
見ているだけで食欲が湧いてくる「気合い朝食」レシピ、いかがでしたか？
どれも見た目が華やかで、休日のゆったりブランチにはもちろん、ちょっと早起きできた平日のご褒美朝ごはんにもぴったりですね。
サラダやフレッシュなフルーツを添えれば、栄養バランスも彩りもさらにアップ！
美味しい朝食でしっかりパワーチャージして、新しい出会いやチャレンジがいっぱいの新年度を元気に乗り切っていきましょう！
(E・レシピ編集部)
そんな時こそ、朝からテンションが上がるような美味しくて華やかな朝食で、1日のエネルギーをしっかりチャージしませんか？
今回は、作っている間からワクワクして、一口食べれば元気が湧いてくる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】とろ〜り卵がたまらない！簡単エッグベネディクト
堂々の第1位は、休日のブランチや、気合を入れたい新年度の始まりにぴったりな一品！
こんがり焼いたイングリッシュマフィンに、旨味たっぷりのベーコンとポーチドエッグをのせ、特製オランデーズソースをたっぷりとかけて。
ナイフを入れた瞬間、黄身がとろ〜りとあふれ出し、濃厚なソースと絡み合う至福の味わいです。おうちにいながら憧れのカフェ気分を満喫して、最高のスタートを切りましょう！
簡単エッグベネディクト おうちで憧れブランチ
【材料】（2人分）
イングリッシュマフィン 2個
<ポーチドエッグ>
卵 4個
水 1000ml
酢 大さじ 2
スモークサーモン 8枚
アボカド 1/2個
レモン汁 小さじ 1
<マヨネーズソース>
マヨネーズ 大さじ 4
牛乳 大さじ 2
塩 少々
ディル 2枝
【作り方】
1、イングリッシュマフィンは半分に切り、オーブントースターで5分程度焼く。アボカドは8等分に切り、レモン汁をからめる。
2、＜ポーチドエッグ＞を作る。鍋に熱湯を沸かし、酢を加える。ゆるい沸騰状態でかき混ぜて渦をつくり、常温にもどした卵を中央に割り入れて3分ゆで、取り出す。
3、ディルは手でちぎり、他の＜マヨネーズソース＞の材料と混ぜ合わせる。
4、イングリッシュマフィンにアボカド、スモークサーモン、(2)をのせて、(3)をかける。
【材料】（2人分）
イングリッシュマフィン 2個
<ポーチドエッグ>
卵 4個
水 1000ml
酢 大さじ 2
スモークサーモン 8枚
アボカド 1/2個
レモン汁 小さじ 1
<マヨネーズソース>
マヨネーズ 大さじ 4
牛乳 大さじ 2
塩 少々
ディル 2枝
【作り方】
1、イングリッシュマフィンは半分に切り、オーブントースターで5分程度焼く。アボカドは8等分に切り、レモン汁をからめる。
2、＜ポーチドエッグ＞を作る。鍋に熱湯を沸かし、酢を加える。ゆるい沸騰状態でかき混ぜて渦をつくり、常温にもどした卵を中央に割り入れて3分ゆで、取り出す。
3、ディルは手でちぎり、他の＜マヨネーズソース＞の材料と混ぜ合わせる。
4、イングリッシュマフィンにアボカド、スモークサーモン、(2)をのせて、(3)をかける。
■【2位以降も絶品ぞろい】新年度の朝を彩る「気合い朝食」の人気レシピ
【No.2】ジュワッと甘い！ふんわり極上フレンチトースト
第2位は、卵液が中までしっかり染み込んだ、ふんわりジュワッととろける食感のフレンチトーストです。
バターの香ばしい匂いが朝から食欲をそそり、一口食べればリッチなホテル風の味わいに！時短のコツを押さえれば、忙しい朝でも手軽に作れますよ。
簡単時短でホテル風！ふんわりフレンチトースト
【材料】（2人分）
食パン(5枚切り) 2枚
卵 2個
砂糖 大さじ 2~3
牛乳 200ml
バター 10g
<ママレードソース>
ママレード 大さじ 2~3
水 適量
【下準備】
1、食パンは半分に切る。
2、＜ママレードソース＞の材料を、トロッとするまで混ぜる。※ジャムを水で伸ばすだけでソースに！お好みのジャムを使ってOKです。
【作り方】
1、バットに卵を溶きほぐし、砂糖を入れて混ぜる。さらに牛乳を加えて混ぜ合わせる。※砂糖を溶かすように丁寧に混ぜましょう。
2、食パンに(1)を浸し、裏返しながらまんべんなくしみ込ませる。時間は片面30秒位でOK！※浸す時間は30秒位でOKなので、作りたい時にすぐ作れる所がポイント！
3、フライパンにバターを入れて溶かし、バターが溶けて 細かな泡になったら(2)を入れる。焼き色がついたら弱火にし、フライパンに蓋をして6〜7分蒸し焼きにする。裏返し、さらに反対側を同様に焼く。※弱火でじっくり蒸し焼きにして、ふんわりとした食感に。
4、器に盛り、＜ママレードソース＞をかける。※お好みのフルーツやアイスクリームを添えてもOKです！
【材料】（2人分）
食パン(5枚切り) 2枚
卵 2個
砂糖 大さじ 2~3
牛乳 200ml
バター 10g
<ママレードソース>
ママレード 大さじ 2~3
水 適量
【下準備】
1、食パンは半分に切る。
2、＜ママレードソース＞の材料を、トロッとするまで混ぜる。※ジャムを水で伸ばすだけでソースに！お好みのジャムを使ってOKです。
【作り方】
1、バットに卵を溶きほぐし、砂糖を入れて混ぜる。さらに牛乳を加えて混ぜ合わせる。※砂糖を溶かすように丁寧に混ぜましょう。
2、食パンに(1)を浸し、裏返しながらまんべんなくしみ込ませる。時間は片面30秒位でOK！※浸す時間は30秒位でOKなので、作りたい時にすぐ作れる所がポイント！
3、フライパンにバターを入れて溶かし、バターが溶けて 細かな泡になったら(2)を入れる。焼き色がついたら弱火にし、フライパンに蓋をして6〜7分蒸し焼きにする。裏返し、さらに反対側を同様に焼く。※弱火でじっくり蒸し焼きにして、ふんわりとした食感に。
4、器に盛り、＜ママレードソース＞をかける。※お好みのフルーツやアイスクリームを添えてもOKです！
【No.3】ひんやりフルーティー！栄養満点アサイーボウル
第3位は、美容と健康に嬉しい栄養がたっぷり詰まった、今大人気のアサイーボウルです。
フルーツのフレッシュな酸味とグラノーラのザクザク食感が楽しく、たった10分で完成するのも嬉しいポイント。さっぱり食べられて、朝からすっきりと元気をチャージできますよ。
人気のアサイーボウル 10分で完成 栄養と美容効果も by崎野 晴子さん
【材料】（2人分）
プレーンヨーグルト 300ml
アサイーピュレ(冷凍) 大さじ 4
バナナ 1/3本
イチゴ 1個
グラノ―ラ 大さじ 2
【作り方】
1、バナナは皮をむき、イチゴは洗ってヘタをのぞく。それぞれ幅5mm程度の薄切りにする。
2、ボウルにプレーンヨーグルト、解凍したアサイーを混ぜ合わせ、器によそう。
アサイーピュレが無糖の場合はお好みでハチミツ、グラニュー糖などを加えてください。
3、(2)に、バナナ、イチゴ、グラノーラをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
のせる果物はお好みで、ブルーベリーやラズベリー、アーモンドやクルミなどのナッツ類を加えても。
【材料】（2人分）
プレーンヨーグルト 300ml
アサイーピュレ(冷凍) 大さじ 4
バナナ 1/3本
イチゴ 1個
グラノ―ラ 大さじ 2
【作り方】
1、バナナは皮をむき、イチゴは洗ってヘタをのぞく。それぞれ幅5mm程度の薄切りにする。
2、ボウルにプレーンヨーグルト、解凍したアサイーを混ぜ合わせ、器によそう。
アサイーピュレが無糖の場合はお好みでハチミツ、グラニュー糖などを加えてください。
3、(2)に、バナナ、イチゴ、グラノーラをのせる。
【このレシピのポイント・コツ】
のせる果物はお好みで、ブルーベリーやラズベリー、アーモンドやクルミなどのナッツ類を加えても。
■気合い朝食で、新しい季節のスタートダッシュを応援！
見ているだけで食欲が湧いてくる「気合い朝食」レシピ、いかがでしたか？
どれも見た目が華やかで、休日のゆったりブランチにはもちろん、ちょっと早起きできた平日のご褒美朝ごはんにもぴったりですね。
サラダやフレッシュなフルーツを添えれば、栄養バランスも彩りもさらにアップ！
美味しい朝食でしっかりパワーチャージして、新しい出会いやチャレンジがいっぱいの新年度を元気に乗り切っていきましょう！
(E・レシピ編集部)