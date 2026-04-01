きょう4月1日（水）よる9時放送の「上田と女が吠える夜」2時間SPは、「ストレス発散！春の愚痴祭り」「1円でもムダにしたくない節約女」の豪華2本立て。「1円もムダにしたくない節約女」ブロックには、SPゲストに志尊淳を迎え、大久保佳代子、大友愛、茂森あゆみ、島崎遥香、鈴木亜美、信子（ぱーてぃーちゃん）、橋本マナミ、ファーストサマーウイカ、武藤十夢、若槻千夏（※五十音順）が、マネしたくなるこだわりの節約術をぶっ