きょう4月1日（水）よる9時放送の「上田と女が吠える夜」2時間SPは、「ストレス発散！春の愚痴祭り」「1円でもムダにしたくない節約女」の豪華2本立て。

「1円もムダにしたくない節約女」ブロックには、SPゲストに志尊淳を迎え、大久保佳代子、大友愛、茂森あゆみ、島崎遥香、鈴木亜美、信子（ぱーてぃーちゃん）、橋本マナミ、ファーストサマーウイカ、武藤十夢、若槻千夏（※五十音順）が、マネしたくなるこだわりの節約術をぶっちゃけトーク。知らなきゃ損！目からウロコのお得な情報も必見！

◆節約しない志尊淳 VS 節約する女たち！

4月12日（日）よる10時30分スタートの日本テレビ系新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』で主演を務める志尊は、華麗なる韓国財閥の養子というドラマでの役柄イメージそのままに？日頃から節約を意識することはないという。

「自炊も全くしないです。たまに友達に料理を振る舞う時はスーパーで一番高いものを買っちゃいます」と、つい見栄を張ってしまうとか。ポイントやクーポンも使わず「こいつクーポン使ってきた、と思われたくないというか。『安くします』とか言われても、それを使って買っていいのか…みたいな。見栄ですね」。人に薦められると断れない性分で、「空いた時間をつぶすために服屋さんに行っても、薦められると買っちゃう。結局、後輩にあげることも」。

節約とは無縁の生活を送る志尊は、女たちの節約術を聞いても「僕は我慢」と節約をかたくなに拒否。見栄を張って羽振りよく振る舞うワケとは…？

『10回切って倒れない木はない』で志尊演じる主人公の実母役を演じる橋本は、私生活でも2児の母。節約のため移動手段はもっぱら電車か自転車を利用。「自転車は片道1時間くらいなら全然乗れる。NHKにも自転車で行く。車って維持費高くないですか？車に乗ってる人は見栄で乗ってる」と豪語し、車を利用する志尊をタジタジにさせる。

さらに「下積み時代はリサイクルショップで300円の洋服を買ってオーディションに行っていた」と暴露。独身時代から節約が染みついた橋本の家はまるで戦場!? 連日トイレで繰り広げられる息子たちとのサバイバルとは…？

鈴木は3児の母となりすっかり節約家に。「結婚して子どもができると、自分のことはどうでもいい。仕事場にも毎日同じ服を着て行く」と服装にも気を使わなくなったとぶっちゃけるが…。マネージャーから「さすがにそれはやめて！」と笑われてしまった鈴木の超時短節約コーデに、スタジオの女たちも大爆笑！

信子は実家が筋金入りのお金持ちだが、「実家は実家、うちはうち」。今は結婚して東京・八王子で節約生活を送り「何のために足があるんだい？」と、1円でも安いものを求めて街を奔走。そんな信子が手に入れた、節約に便利な「賢者のカード」「スパ友」とは…？

◆「あなたたちに何ができるの？」島崎遥香が若槻千夏を論破！

島崎も移動は節約を心がけてなるべく徒歩。マネージャーやスタッフからタクシーを勧められても「拒否します。人のお金だったとしても、もったいなく感じちゃう」。生活に必要な日用品から家電まで、家の中のモノはほぼもらい物！さらに質屋からお歳暮が届く!? 驚きの節約生活に一同仰天。

そんな島崎が若槻にお説教!? テーマパークで3時間並ぶのを嫌がって優先パスを購入する若槻に「3時間節約したところで、浮いた3時間であなたたちに何ができるんですか？」。若槻が論破されるまさかの展開に！

このほか、上田も思わず「今日は1個も夢のある話がないんだよ！」と嘆いてしまうドケチトークで大盛り上がり！

3児の母の茂森は「3人とも成長期で食欲が止まらない。楽屋のお弁当をお持ち帰りすると子どもたちが奪い合って…。今日もお持ち帰りしたかったんですけど、おなかがすいて食べちゃった」と照れ笑い。

4児の母でロンドン五輪バレーボール銅メダリスト・大友の家は信じられない程真っ暗!? 大友の行き過ぎた節約術に上田もツッコミが止まらない。元AKB48・武藤は頭の中が安い駐輪場でいっぱい！

さらに、3児の母・鈴木の超お手軽な時短料理や、島崎お薦めの節約アプリなど、お得な情報も盛りだくさん！