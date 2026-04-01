俳優の松平健（72）が31日、都内で行われた「バルサンプロEX」のリニューアル新CM発表会に出席した。純金でできた100万円相当（50グラム）のゴキブリ模型が当たるキャンペーンにちなみ、金の衣装で登場。出演オファーには「ゴキちゃんを成敗しようという気持ちでお受けした」。自身も純金のゴキブリ模型を贈呈され「ぴかぴか。これはゴキちゃん逃げるわ」と絶賛。置き場所は「家族に相談します」と語り、笑いを誘っていた。