春は新生活がはじまり、会社では新人を迎える季節。期待と不安が入り混じるなかで、人間関係の難しさに直面する人も少なくありません。立場や価値観の違いは、思わぬストレスへとつながることもあるでしょう。エピソード1：「これってイジメだよね？」見て見ぬふりの空気が生むシンママの孤立産休を控えたアンナ（仮名）さんの職場では、シングルマザーのユウカ（仮名）さんが新しく入社しました。しかし入社早々ユウカさんは独身