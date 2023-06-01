ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５８．９０円近辺と本日安値圏での推移となっている。本日の為替市場はドル売りが加速しており、ドル円は１５８円台に下落。 本日はトランプ大統領の発言もあり、市場の雰囲気は改善。為替市場はドルの戻り売りが強まっている。本日は月末期末ということもあり、ポジション調整の動きも活発に入っている模様。中東紛争以降、積み上げたドルロングを調整しているのかもしれない。本日のドル