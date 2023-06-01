ＴＢＳは３１日、堺雅人主演のドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」続編を７月から２クール連続で放送することを発表した。公式ＳＮＳでは、日本を守るサラリーマン姿の「別班」乃木憂助（堺雅人）が登場する動画が複数アップされた。「ムービー（２）〜家族〜」と題した動画では、「別班はあなたのすぐそばにいるかもしれない」とアナウンスされ、最後に家族が見るテレビ画面に、黒背景に赤字でおなじみの「ＶＩＶＡＮＴ」の文字が浮かん