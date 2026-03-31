「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。グランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』の第三弾出演アーティストを発表した。【写真】「ツーショット素敵」姉・岩崎宏美＆妹・岩崎良美の“リンクポーズ”姉妹ショットこのたび、SNSで数々のバズを生み出してきたアーティストの出演が決定。最新曲「SWEET STEP」が話題のアイドルグループSW