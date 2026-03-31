ABEMA『最強バズりソング歌謡祭』に岩崎良美の出演が決定 SWEET STEADY、iLiFE!、Mega Shinnosukeら出演決定
「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。グランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』の第三弾出演アーティストを発表した。
【写真】「ツーショット素敵」姉・岩崎宏美＆妹・岩崎良美の“リンクポーズ”姉妹ショット
このたび、SNSで数々のバズを生み出してきたアーティストの出演が決定。最新曲「SWEET STEP」が話題のアイドルグループSWEET STEADY をはじめ、若者を中心に高い人気を誇るアイドルグループiLiFE!、SNS総再生回数13億回超を誇るMega Shinnosuke、代表曲「磁石」や「池袋サンシャイン」がSNSで話題となり、多くのアーティストへの楽曲提供でも知られるWHITE JAM（ホワイトジャム）、「中華料理屋の酢豚が食べたい」が注目を集めSNSを中心に人気を拡大しているシンガーソングライターの琳子（りんこ）、話題のお笑い芸人・ヤジマリー。、さらにTikTokフォロワー80万人超を誇り「ピラピー」で注目を集めるピラフ星人など、バラエティ豊かなアーティストたちが集結する。
さらに、時代を超えて愛され続ける“ヒットアニメソングステージ”には、代表曲「タッチ」が近年WBCでの応援曲として再び注目を集める岩崎良美と、『ONE PIECE』主題歌「PAINT」などで知られるI Don't Like Mondays.の出演が決定した。
『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。
SNSやストリーミングで話題となったヒットソングから、次のトレンドを担う新鋭アーティストまで、各世代の音楽シーンを象徴する楽曲が集結。30時間の熱狂のラストを飾るにふさわしい、“世代を超えたバズの祭典”として放送する。
【写真】「ツーショット素敵」姉・岩崎宏美＆妹・岩崎良美の“リンクポーズ”姉妹ショット
このたび、SNSで数々のバズを生み出してきたアーティストの出演が決定。最新曲「SWEET STEP」が話題のアイドルグループSWEET STEADY をはじめ、若者を中心に高い人気を誇るアイドルグループiLiFE!、SNS総再生回数13億回超を誇るMega Shinnosuke、代表曲「磁石」や「池袋サンシャイン」がSNSで話題となり、多くのアーティストへの楽曲提供でも知られるWHITE JAM（ホワイトジャム）、「中華料理屋の酢豚が食べたい」が注目を集めSNSを中心に人気を拡大しているシンガーソングライターの琳子（りんこ）、話題のお笑い芸人・ヤジマリー。、さらにTikTokフォロワー80万人超を誇り「ピラピー」で注目を集めるピラフ星人など、バラエティ豊かなアーティストたちが集結する。
『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露する。
SNSやストリーミングで話題となったヒットソングから、次のトレンドを担う新鋭アーティストまで、各世代の音楽シーンを象徴する楽曲が集結。30時間の熱狂のラストを飾るにふさわしい、“世代を超えたバズの祭典”として放送する。