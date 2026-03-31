◇パ・リーグロッテ０―９日本ハム（2026年3月31日エスコンF）開幕4戦目でノーノーされたロッテ・サブロー監督（49）は「（細野は）もちろん良かったんですけど、まあ、このメンバーを使った僕が悪いですね」と絞り出した。「左側がポイントになるだろうっていうふうに言ったんですけど、まあ左も全然打てなくてね。真っすぐもスライダーもどっちも手が出ないような感じだった」と振り返った。ノーノー目前の8回2死に