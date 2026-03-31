◇パ・リーグ ロッテ０―９日本ハム（2026年3月31日 エスコンF）

開幕4戦目でノーノーされたロッテ・サブロー監督（49）は「（細野は）もちろん良かったんですけど、まあ、このメンバーを使った僕が悪いですね」と絞り出した。

「左側がポイントになるだろうっていうふうに言ったんですけど、まあ左も全然打てなくてね。真っすぐもスライダーもどっちも手が出ないような感じだった」と振り返った。

ノーノー目前の8回2死には山本大、9回には岡、宮崎、山口と4打者連続で代打を送ってなんとか屈辱を阻止しようと試みたが、快挙を許した。

「代打でもっとなんとかしようかなとも思ったんですけど、代打で行ったらもっと難しいわけじゃないですか。まあ、出てる選手で行こうかなと思って、そこは我慢したんですけど」と、振り返った。

開幕3連戦を勝ち越して臨んだ試合はノーノーされた上、4発9失点。「もう開き直るしかないですよね。実力がないんでこういう結果になってるんで。戦略は練りますけど、ランナー出ないと何もできないんで。とにかく個々で、今日の反省を生かしてくれたらなと思います」と何とか前を向いた。