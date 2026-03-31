退職代行サービス「モームリ」の運営会社「アルバトロス」の公式Webサイト上で、代表取締役が変更されました。【モームリ広報担当が社長に？】公式Webサイト上で変更2月、弁護士法違反（非弁行為）で起訴された同サービスの運営会社「アルバトロス」の当時の社長・谷本慎二氏。3月31日現在、アルバトロスの公式Webサイト上では代表取締役が変更されています。「代表取締役浜田 優花」との記載があり、浜田優花氏はモームリで広報