群馬県庁 群馬県は、家族の世話を担ういわゆる「ヤングケアラー」について、県内の１８歳から３９歳を対象にした初めての調査結果を公表し、家族の世話をした経験がある人が１割を超えたことが分かりました。 調査は、県内１１の地域から無作為に抽出した３３００人を対象に行われ、１２４９人から回答がありました。それによりますと、現在、家族の世話をしている人は４．８％、過去にしていた人を含めると１１．０