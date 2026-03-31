【その他の画像・動画等を元記事で観る】ミュージックレイン所属の5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）が、4月8日にリリースする2nd EP『刹那的ロマンティック』のHighlight Medleyが公開された。Highlight MedleyではEP収録楽曲5曲のサビをメドレーとして聴く事ができる映像となっている。リード曲「刹那的ロマンティック」を含む全ての音源が初解禁。M1「刹那的ロマンティック」はアップテンポな楽曲に載せて5人の力強くも