身長205cmの大型アウトサイドヒッターが、この冬、世界を知った。専修大学1年（4月から2年）のマサジェディ翔蓮は、2025-26シーズン、日本代表の大塚達宣も所属するイタリア・セリエAのミラノにシーズン途中から加入し、試合出場も果たした。 父は元イラン代表選手で、2014～16年に日本代表のコーチも務めたアーマツ・マサジェディ氏。翔蓮も昨年はU19日本代表のキャプテンを務めるなど