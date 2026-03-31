（スタジオ）（コメンテーター news zero メインキャスター藤井 貴彦氏）きょう（31日）から新コーナーが始まることになりまして、「藤井貴彦の静岡目線」。これ私の直筆でございますけれども、ちょっとカラーリング変えると見栄え良くなるもんですね。スタッフの皆さんありがとうございます。このコーナーは何をするかといいますと、今私が心に留めているニュースを、私