ソニーグループは31日、傘下のソニーが中国の大手テレビメーカー、TCLエレクトロニクスホールディングスと設立するテレビ事業の合弁会社の名称を「BRAVIA（ブラビア）」にすると発表した。ソニーのテレビブランドと同一。合弁会社の会長兼最高経営責任者（CEO）にはソニーの木井一生氏が就く。社名は今後の協議で変更する可能性があるという。本社は東京都品川区に置く。提携の一環として、ソニー傘下でテレビ生産を手がけるマ