YouTuberのはじめしゃちょーさんは3月30日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんとの花見ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】はじめしゃちょー＆赤ちゃんの花見ショット「よめめん写真撮るの上手！」はじめしゃちょーさんは「お花見してきました」と報告し、5枚の写真を投稿。1〜3枚目に自身のソロショット、4枚目に第1子とのツーショットを載せています。赤ちゃんを抱っこしながら散歩する、はじめしゃちょーさんの父と