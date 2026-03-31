「抱き方すごい不安」はじめしゃちょー、赤ちゃんとの花見ショット公開！ 「しっかりお父さんしてる」
YouTuberのはじめしゃちょーさんは3月30日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんとの花見ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】はじめしゃちょー＆赤ちゃんの花見ショット
ファンからは「お父さんって感じがすごいです！」「しっかりお父さんしてる」「よめめん写真撮るの上手！」「成長してる！」などの声が。ほかにも「抱きかた慣れてない感笑」「抱き方すごい不安笑」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】はじめしゃちょー＆赤ちゃんの花見ショット
「よめめん写真撮るの上手！」はじめしゃちょーさんは「お花見してきました」と報告し、5枚の写真を投稿。1〜3枚目に自身のソロショット、4枚目に第1子とのツーショットを載せています。赤ちゃんを抱っこしながら散歩する、はじめしゃちょーさんの父としての一面が見える1枚です。
1月に「第一子が誕生しました」と報告1月1日の投稿で「あけましておめでとうございます！！ この度、はじめしゃちょーに第一子が誕生しました」と報告していたはじめしゃちょーさん。ファンからは「おめでとうございます」「まーさかでびっくり!!」「なんて可愛い赤ちゃん！」といった反響が寄せられていました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)