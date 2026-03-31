（新静岡セノバ前から中継佐藤 優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（佐藤 優里 アナウンサー）ここからは「静岡献立予報」です。このコーナーは、きょうスーパーで聞いた今お得な野菜を値段とともに紹介していきます。さらにそれを使った簡単レシピもお伝えします。紹介していただけるのは、スーパー田子重西中原店の増田店長です。きょうのおすすめ食材は、「キュウ