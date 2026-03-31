（新静岡セノバ前から中継 佐藤 優里 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（佐藤 優里 アナウンサー）

ここからは「静岡献立予報」です。このコーナーは、きょうスーパーで聞いた今お得な野菜を値段とともに紹介していきます。

さらにそれを使った簡単レシピもお伝えします。紹介していただけるのは、スーパー田子重 西中原店の増田店長です。





きょうのおすすめ食材は、「キュウリ」です。身近なお野菜ですが、実はキュウリは、先週より10円ほど安くなっているそうなんです。理由は、気温が上がって全体的に収穫量が増えたからなんです。（松浦 悠真 気象予報士）確かに3月は、気温が平年よりも高い日が多かったですし、季節の進みが結構早かったですよね。（佐藤アナ）ずいぶん暖かいという印象があります。（松浦予報士）だから、それがキュウリの収穫にもいい影響を与えてくれたということですね。（佐藤アナ）田子重西中原店では1本値段63円となっていまして、番組が調べた他のスーパーでもだいたい50円から70円ほどで販売されていました。それでは、キュウリの簡単レシピをご紹介します。

（佐藤アナ）

きょうは、“包丁なし”で作る「無限きゅうり」です。材料も少なくて簡単。こちらは包丁・まな板は一切使わず、キッチンバサミとポリ袋だけで作れるんです。



（松浦予報士）

洗い物が出にくくていいですね



（佐藤アナ）

たった5分ほどでできる超簡単レシピとなっています。

（佐藤アナ）

作り方はこちらです。

まずはキッチンバサミでキュウリを回しながら食べやすい大きさに切っていきます。そこに醤油、めんつゆ、ごま油、唐辛子、ごまを入れて、最後、袋の中で馴染むまで1分ほど揉み込んで完成です。



（松浦予報士）本当簡単ですね。

（佐藤アナ）

こちらの料理をスタジオにご用意しておりますので食べてみてください。



（試食）



（コメンテーター news zero 藤井貴彦氏）

「無限キュウリ」という名前だけあって、1つ口に入れただけで、もう2つ、もう3ついきたくなるような。このおいしさは津川さん止まりませんね。



（津川アンカー）

これは、居酒屋に行きたくなりますね。



（藤井氏）

あと洗い物が少なくていいね、ビニールを使うと。



（佐藤アナ）

それが主婦の方にとっても本当に大事なことだと思いますので、こちらのキュウリを食べてみてください。



キュウリは半日ほど冷蔵庫に置くと、味が染み込んでおいしくなるということです。皆さんも簡単キュウリレシピ、ぜひ試してみてください。