任期満了に伴う新潟県知事選（5月14日告示、31日投開票）に、元新潟県五泉市議の安中聡氏（48）が立候補する意向を表明した。31日記者会見し明らかにした。知事選の出馬表明は現職花角英世氏（67）、土田竜吾県議（37）に続き3人目。安中氏は、今年1月に再稼働した東京電力柏崎刈羽原発の廃止を訴える。記者会見で、花角氏が昨年、同原発の再稼働容認を表明したことを踏まえ「原発を廃止してほしいと思う県民に選択肢がなけれ