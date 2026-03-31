シンガーソングライターの近藤夏子が、3月30日放送のラジオ関西『Clip』に出演し、4年間務めた月曜パーソナリティーを卒業した。ラジオ関西『Clip』月曜パーソナリティーを卒業した近藤夏子近藤は2022年4月から同番組の月曜担当として出演。また、ラジオ関西では、2015年4月スタートの『サンキューサンデー』、2020年6月からの『サンデーモーニングルーティーン 日曜は夏子の集い』など、約11年にわたり番組を担当してきた。