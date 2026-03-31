シンガーソングライターの近藤夏子が、3月30日放送のラジオ関西『Clip』に出演し、4年間務めた月曜パーソナリティーを卒業した。

ラジオ関西『Clip』月曜パーソナリティーを卒業した近藤夏子

近藤は2022年4月から同番組の月曜担当として出演。また、ラジオ関西では、2015年4月スタートの『サンキューサンデー』、2020年6月からの『サンデーモーニングルーティーン 日曜は夏子の集い』など、約11年にわたり番組を担当してきた。

近藤自身の最終出演回となったこの日、番組にはリスナーやスポンサーから多くのメッセージが寄せられ、長年愛されてきた存在であることを印象づけた。

ラジオ関西『Clip』月曜パーソナリティーとして最後の出演となった近藤夏子（左）と、パートナーを組むタケモトコウジ

番組内では、近藤らしい“自由すぎる”エピソードも振り返られた。本番中にUber Eats（ウーバーイーツ）を注文して自ら取りに行ったり、ともにパーソナリティーをつとめるタケモトコウジにドーナツを買いに行かせたりと、型破りな振る舞いで番組を盛り上げてきた。



近藤は「こんな野放しにさせる番組はあるのかっていうくらい自由にやらせてもらった。こういうモンスターを育てたのはラジ関ですよ！」と笑いながらコメント。番組とともに歩んできた日々を振り返った。

番組のラストでは、タケモトから「感動してるでしょ？」と問われるも、「どうしよ……、目がカラッカラや」と笑い飛ばし、「みんなありがとうね〜！ バイバーイ！」と明るく締めくくった。最後まで“近藤夏子らしさ”全開での卒業となった。