期間限定も…？茨城空港の公式SNSアカウントが2026年3月27日、同空港の2階に「ドン・キホーテ」がオープンしたと投稿しました。その投稿に対し、SNSでは大きな反響が寄せられています。【写真】えっ…これが茨城空港に爆誕の「ドン・キホーテ」驚愕の全貌です「ドン・キホーテ茨城空港店」は期間限定のポップアップストアとしてオープンいたしました。 食品・日用品・トラベル用品などを取り揃えたほか、日本各地のご当地ラーメ