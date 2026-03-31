アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。今回の放送ゲストは、Webメディア「オモコロ」2代目編集長・原宿さん。2005年の人生の転機などについて伺いました。（※収録当時
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- 8. 不二家ケーキの通常価格に衝撃
- 9. 小5男児が不明「考えにくい」
- 10. 村上信五 マツコは生きてはいる
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- 1. 小5男児が不明「考えにくい」
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- 1. フィリピン「日本から軽油調達」
- 2. 防衛増税 さらなる負担増懸念も
- 3. 妻の家出に激怒 50代夫の末路
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- 4. 村上信五 マツコは生きてはいる
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