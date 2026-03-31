エナジードリンクの定番「レッドブル」の新フレーバーとして、2026年3月31日(火)に「レッドブル チェリーエディション」が登場します。さくらんぼのフルーティーな味わいに桜の花を思わせる香りが重なり、春らしい味わいが特徴になっているとのことで、どんな味に仕上がっているのか早速飲んで確かめてみました。レッドブル チェリーエディション| チェリー| エナジードリンクhttps://www.redbull.com/jp-ja/energydrink/products/