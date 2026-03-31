ソフトバンクのロベルト・オスナ投手が31日、筑後市のファーム施設で調整した。起用法についての交渉がまとまらず出場選手登録から外れている。本拠地で行われた開幕カードはみずほペイペイドームで練習していたが、遠征には同行しない予定。強めのキャッチボールなどを行った。また、キューバ代表としてWBCに出場し、開幕直前に来日したリバン・モイネロ投手も同施設で汗を流した。現在は登板に向けて体をつくっている状況