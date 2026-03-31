開幕カード負け越しは14年ぶり2026年のプロ野球が開幕した。阿部慎之助監督率いる巨人は阪神3連戦（東京ドーム）を1勝2敗と負け越した。開幕カード負け越しは14年ぶりだ。【写真】納得？プロ野球監督「リーグ優勝回数」ランキング（1990年〜2024年）昨季は8勝17敗の難敵だ。ひょっとして3タテされるのではと思っていた。よく一つ勝った。しょうがない。巨人はまだ戦う態勢が整っていない。1勝1敗で迎えた3戦目、4点差