3月31日発売 価格：600円 「週刊SPA! 4月7・14日合併号」書影 【拡大画像へ】 扶桑社は「週刊SPA! 4月7・14日合併号」を3月31日に発売した。価格は600円。 今号の表紙および「グラビアン魂」には白間美瑠さんが登場。NMB48を経て、多方面で活躍する彼女の、スケール感と色気が増した“今”を激写する。 「美女地図」には和泉芳怜さんが登場し、春の陽気な日差しに照らされたボ