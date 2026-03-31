3月31日発売 価格：600円

「週刊SPA! 4月7・14日合併号」書影

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扶桑社は「週刊SPA! 4月7・14日合併号」を3月31日に発売した。価格は600円。

今号の表紙および「グラビアン魂」には白間美瑠さんが登場。NMB48を経て、多方面で活躍する彼女の、スケール感と色気が増した“今”を激写する。

「美女地図」には和泉芳怜さんが登場し、春の陽気な日差しに照らされたボディを披露。「このあと、どうする？」では西野夢菜さんが芸人・たかし氏（トレンディエンジェル）が執筆したらドキリとするシナリオを演じる。

さらに、「清楚なお姉様の美脚」にレースアンバサダー・阿澄音々さんが登場。上品なのにしっかりグラマラスなボディで魅せる。

【白間美瑠さん】

撮影／中山雅文 ヘアメイク／TAKA スタイリング／米丸友子

【和泉芳怜さん】

撮影／武田敏将 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／田中陽子

【西野夢菜さん】

撮影／細居幸次郎 ヘアメイク／升田みづき スタイリング／田中あゆ美

【阿澄音々さん】

撮影／加藤岳 ヘアメイク／樋口明奈 スタイリング／田中あゆ美