Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。クレジットカードやスマホでの決済が定着した今、財布に「いかにミニマルであるか」を求める人も、少なくないでしょう。とはいえ、身分証やクレジットカード、いざというときのための現金など、ライフスタイルによって持ち歩きたいものは人それぞれ。自分に必要な機能は確保しつつ、できる限