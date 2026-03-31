森永乳業のアイスブランド「ピノ」シリーズから、『ポケットモンスター』のポケモンたちがパッケージに登場する「ピノ（ポケモンパッケージ）」が4月上旬より全国にて数量限定で順次発売されることが発表された。 【画像あり】コラボ仕様のパッケージ 今回のコラボは、ピノが10月に発売50周年、『ポケモン』シリーズが今年30周年を迎えることを記念したもの。 展開されるのは「ピノ