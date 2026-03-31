森永乳業のアイスブランド「ピノ」シリーズから、『ポケットモンスター』のポケモンたちがパッケージに登場する「ピノ（ポケモンパッケージ）」が4月上旬より全国にて数量限定で順次発売されることが発表された。

【画像あり】コラボ仕様のパッケージ

今回のコラボは、ピノが10月に発売50周年、『ポケモン』シリーズが今年30周年を迎えることを記念したもの。

展開されるのは「ピノ（ポケモンパッケージ）」（4月上旬より順次）、「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」（4月中旬より順次）、「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」（4月20日より）の3商品となる。

パッケージには、30年にわたるシリーズの歴史を彩る9地方のポケモンたちが地方別に描かれている。

「ピノ（ポケモンパッケージ）」は、3地方のポケモンが登場する通常パッケージ3種類に加え、ピカチュウとディグダがデザインされたレアパッケージ2種類の計5種類を展開する。

パッケージの内側には絵探しで遊べる仕掛けがあり、トレイを取り出して楽しめる内容となっている。さらに、全10種類のポケモンデザインに加えて幻のポケモン・ミュウのデザインが入ったポケモンオリジナルピックや、3種類のレア刻印が入ったトレイなども用意されている。

「ピノ チョコアソート（ポケモンパッケージ）」と「ピノ シーズンアソート（ポケモンパッケージ）」では、それぞれ3地方のポケモンが登場するパッケージ3種類を展開。

個包装にはポケモンのシルエットが印刷されており、全27種類のシルエットクイズが楽しめる。また、2箱を使って遊べるパッケージクラフト「ピノガチャ」も採用されており、「ピノ（ポケモンパッケージ）」の裏面パッケージで作れるモンスターボールを「ピノガチャ」に入れて遊ぶこともできる。

フレーバーは、チョコアソートがバニラ・アーモンド・チョコの3種類、シーズンアソートがバニラ・ストロベリー・チョコミントの3種類。チョコミントはアソートタイプでは今回初の採用となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）