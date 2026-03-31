31日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比11.7％増の5495億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.9％増の4205億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅガソリン上場投資信託 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅアルミニウム上場投資信託 が新