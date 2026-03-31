31日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比11.7％増の5495億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.9％増の4205億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が新高値。ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ東証ＲＥＩＴ指数 <443A> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が4.82％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.11％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が3.52％高、投資家経営者一心同体ＥＴＦ <2082> が3.49％高、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が3.38％高と大幅な上昇。



一方、ＮＡＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ高配当４０ <532A> は11.07％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は8.80％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は5.84％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は4.94％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> は4.72％安と大幅に下落した。



日経平均株価が822円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2287億6900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1692億7300万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が721億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が261億9300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が261億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が233億7400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が180億5500万円の売買代金となった。



株探ニュース

